La Libertad Avanza (LLA) desarrollará una de sus actividades partidarias más importantes del año: un congreso provincial que tendrá lugar el 30 de noviembre en Mar del Plata y que, según los organizadores, funcionará como una demostración de poder del espacio libertario en la provincia de Buenos Aires.

Ads

El encuentro será encabezado por la presidenta nacional del partido, Karina Milei, y por el armador de LLA en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, quien asumirá en las próximas semanas su banca en la Cámara de Diputados. También intervienen en la organización el dirigente marplatense y exlegislador Alejandro Carrancio, así como más de mil coordinadores, militantes y referentes del espacio.

“Vamos a mostrar el poder real que tenemos ahora”, sintetizó uno de los armadores provinciales, apuntando a consolidar el crecimiento que el partido considera haber conseguido tras las elecciones de septiembre. En ese marco, remarcaron que no habrá presencia del PRO ni de socios electorales, ya que buscan una foto “estrictamente libertaria”.

Ads

El evento incluirá paneles temáticos previos a los discursos centrales, con el objetivo de unificar lineamientos y brindar herramientas de trabajo territorial a las bases. También participarán agrupaciones como Las Fuerzas del Cielo, La Púrpura y la juventud libertaria, en un intento de ordenar el mapa interno y fortalecer la identidad partidaria de cara al escenario electoral de 2027.

Ads