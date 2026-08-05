Rumbo a las elecciones de 2027, la Liga de Intendentes de la Provincia de Buenos Aires organizó una nueva reunión de trabajo en la quinta de San Vicente, donde los jefes comunales continuaron avanzando en una agenda común desde la gestión y el territorio, fortaleciendo el trabajo conjunto entre los municipios para representar y defender los intereses de los bonaerenses.

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La Liga conformada recientemente sumó al de Baradero, Esteban "Tito" Sanzio. El baraderense suma a los intendentes de Bahía Blanca, Federico Susbielles; Cañuelas, Marisa Fassi; Dolores, Juan Pablo García; Ezeiza, Gastón Granados; Lomas de Zamora, Federico Otermín; Merlo, Gustavo Menéndez; Monte Hermoso, Hernán Arranz; Moreno, Mariel Fernández; Partido de La Costa, Juan de Jesús; Pilar, Federico Achával; y San Vicente, Nicolás Mantegazza.

Durante el encuentro, los intendentes analizaron la iniciativa del Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras y expresaron su rechazo al proyecto y su preocupación por el impacto que esa medida podría tener sobre la soberanía nacional y la protección de los recursos del país. Asimismo, reafirmaron que entregar nuestros recursos estratégicos es renunciar a un proyecto de país soberano, con desarrollo, justicia social y oportunidades para todos.

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Finalmente, convocaron a todo el pueblo argentino a movilizarse “en defensa de nuestro suelo, de nuestra soberanía y de nuestro futuro”.

También participaron de la reunión la diputada bonaerense Marcela Basualdo; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara; el diputado bonaerense Juan Pablo de Jesús; el parlamentario del Parlasur Gustavo Arrieta; y el rector de la Universidad Nacional del Oeste, Gustavo Soos.

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Días atrás el que era conocido como “Grupo AFA” mutó y se transformó en la “Liga de Intendentes”, con jefes comunales de municipios del interior y del conurbano. Señalaron que “buscan tener voz propia, articular la unidad del peronismo bonaerense y participar de las definiciones políticas y electorales rumbo a 2027”, tras una reunión con el gobernador Axel Kicillof donde se presentaron como nuevo actor en el escenario político bonaerense.

El encuentro en la Gobernación se extendió durante cerca de tres horas y contó también con la participación del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.