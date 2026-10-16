La Liga de Intendentes participó de la quinta Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública y el futuro de la Argentina. El conjunto de jefes municipales acompañó a los estudiantes, docentes, miembros de comunidad educativa y ciudadanos autoconvocados que se movilizaron al Congreso para pedir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, entre otros puntos fundamentales para garantizar el derecho a la educación.

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La Liga está integrada por los intendentes Federico Susbielles (Bahía Blanca), Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Marisa Fassi (Cañuelas), Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Juan de Jesús (Partido de La Costa), Juan Pablo García (Dolores) y Esteban “Tito” Sanzio (Baradero).

"Defender la universidad pública es defender el derecho a estudiar, crecer y construir un futuro mejor", resaltaron.

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