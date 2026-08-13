El ramal Tigre de la Línea Mitre permanecerá completamente interrumpido entre el viernes 15 y el domingo 17 de agosto debido a una serie de trabajos de renovación y mantenimiento de las vías.

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Durante esas tres jornadas, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre también tendrán modificaciones: circularán únicamente entre Belgrano R y sus respectivas cabeceras bonaerenses.

La interrupción permitirá concentrar distintas intervenciones en simultáneo y aprovechar el fin de semana largo para contar con una ventana de trabajo más extensa que la disponible durante los habituales cortes nocturnos.

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Las obras forman parte de las intervenciones previstas en el marco de la Emergencia Ferroviaria y tienen como objetivo mejorar las condiciones de seguridad, confiabilidad y funcionamiento de la línea.

Qué trabajos se realizarán

Entre las principales tareas previstas se encuentra la intervención de puentes y alcantarillas en las inmediaciones de la estación Vicente López.

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También se realizará el reemplazo del tercer riel eléctrico por uno de aluminio en el tramo comprendido entre la avenida Dorrego y la estación Lisandro de la Torre.

A esto se sumará el recambio de un aparato de vía en las cercanías de San Fernando.

Según se explicó, la complejidad y duración de estas tareas hacen imposible ejecutarlas únicamente durante las ventanas nocturnas habituales. Por eso, se decidió concentrarlas durante el fin de semana largo.

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La planificación apunta además a evitar futuras interrupciones prolongadas en sectores de difícil acceso, donde los trabajos requieren mayor cantidad de horas.

Ya renovaron 34 kilómetros

Hasta el momento, en el ramal Tigre se concretó la renovación integral de 34 kilómetros de vías.

Además, se realizaron trabajos en 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y seis puentes o alcantarillas.

La intervención general fue considerada prioritaria debido al estado de la infraestructura. Los durmientes y rieles tienen más de 40 años de antigüedad y presentan un deterioro que afecta el normal funcionamiento del servicio.

En distintos sectores, los trenes deben circular actualmente a velocidad precautoria, una situación que puede generar demoras y cancelaciones.

Un proyecto de renovación integral

El plan completo contempla renovar 40 kilómetros de vías y 47 kilómetros de tercer riel, además de intervenir 24 pasos a nivel, 22 cruces peatonales y 65 puentes o alcantarillas.

También está previsto renovar 23 aparatos de vía y reemplazar cuatro paragolpes en la estación Tigre.

De esta manera, el corte del fin de semana largo permitirá avanzar con una parte de un proyecto de mayor escala que busca mejorar la infraestructura y reducir las restricciones de velocidad y las interrupciones del servicio en uno de los ramales de la Línea Mitre.