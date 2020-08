La mamá de Facundo Astudillo Castro fue recibida esta mañana por Axel Kicillof en la Gobernación esta mañana. "Necesitaba pedir respuestas. Me llevo algunas y otras han quedado en el tintero. Quiero confiar en que las cosas se van a hacer. Prefiero confiar en las personas, pero más en las respuestas”, remarco la mamá del joven desaparecido en Villarino.

En diálogo con los periodistas que la esperaban a la salida de la reunión, Castro confirmó que pidió la renuncia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. "Le dije que (Berni) deje de mentir, que está mintiendo. Esta diciendo cosas que no son. Usted tiene un ministro que es un bocón, que por respeto al otro, como mínimo, debería haberse callado la boca".

"Me voy con respuestas, pero quiero ver cambios, quedaron respuestas pero más adelante", indicó la mujer, quien también reveló que pidió transparencia en el Gobierno. "Acá hay muchas cosas que no se saben, a mí mi hijo no me lo van a devolver. Tampoco quiero que vuelva a pasar, cada vez que pase, me va a tener a mí rompiéndoles a las pelotas, acá, al frente”, advirtió.

"A la gente del interior nadie nos escucha. La policía esta cebada, más allá de que Berni diga que son unas carmelitas descalzas, ustedes tienen los números de las personas desaparecidas en la cuarentena”, continuó la mujer del joven desaparecido. Por último, dijo que Kicillof le contó que asumió "hace poco" y quiere hacer "muchas cosas". "Me voy conforme”, concluyó.