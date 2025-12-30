El Poder Ejecutivo reglamentó en el Boletín Oficial del distrito la ley que declaró Monumento Natural Provincial a la Mariposa Bandera Argentina, una categoría que apunta no solo a preservar al insecto, sino también a proteger el ecosistema del que depende.

Entre otras cuestiones, se prohíbe su caza como así también la alteración de su entorno natural. El Ejecutivo, en tanto, deberá hacer estudios periódicos acerca del estado de la población y sobre las causas que ocasionan la disminución de la misma.

Además, sumará campañas educativas y desarrollará mecanismos de colaboración con la población a fin de conservar los bosques nativos, lugar donde se hospeda.

Las poblaciones más relevantes desde el punto de vista demográfico se concentran en Punta Lara, la Isla Martín García, Punta Indio y Magdalena.

Fue declarada especie emblemática por el municipio de Punta Indio y allí se realizó en febrero de 2015 la primera fiesta de la mariposa Bandera Argentina, en la cual se inauguró en la entrada al pueblo una imagen de la mariposa, la oruga y el coronillo forjados en hierro usado.

A su vez, el Municipio de Magdalena declaró a la Mariposa Bandera Argentina como “Especie emblemática del Parque Costero del Sur”, bajo la Ordenanza 3209/14.

La mariposa, cuyo nombre científico es Morpho episthropus argentinus, es muy llamativa por sus colores celeste y blanco con detalles negros, todo un símbolo de la región. Se la puede ver en verano y en el inicio del otoño. Tiene como hospedador de sus orugas al Coronillo (Scutia buxifolia), un árbol nativo de la ecorregión Espinal, que se puede encontrar en los bosques de talares bonaerenses que se distribuyen desde el norte de la provincia hasta la zona de Mar del Plata.

De colores y tamaños distintos, se considera que en toda la Argentina hay más de 1.200 mariposas (sin contar las polillas). Muchas de estas se encuentran en la provincia y su reproducción depende exclusivamente de plantas nativas.

El ciclo de vida de las mariposas comienza con la desovación. Los huevos de mariposas, de entre 0,5 y 2 mm, tienen diversas formas y texturas y son depositados por ejemplares adultos en especies vegetales.

Las mariposas son de los grupos de insectos más importantes en el proceso de polinización para la reproducción vegetal. Asimismo, también son bioindicadores, ya que la merma de estas puede indicar cómo la flora nativa está siendo afectada por distintas actividades.