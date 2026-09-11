En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el municipio de La Matanza destacó el fortalecimiento de su red de atención en salud mental, con dispositivos destinados a la prevención, la detección temprana y el acompañamiento profesional.

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Según datos del Ministerio de Salud bonaerense citados por el municipio, en los últimos años las internaciones por motivos de salud mental aumentaron un 78% en adultos y un 110% en infancias y juventudes, mientras que las demandas ambulatorias crecieron un 130%.

Frente a este escenario, el distrito cuenta con una red integrada por cuatro hospitales municipales, tres provinciales y dos establecimientos SAMIC que realizan internaciones por salud mental, además de espacios comunitarios y dispositivos territoriales.

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Entre las iniciativas se encuentran los Encuentros de Salud Mental en Casa Joven, los talleres en escuelas secundarias para la prevención de consumos problemáticos y el fortalecimiento de los vínculos, y la Mesa Territorial de Gestión, que articula respuestas ante situaciones complejas.

También funciona la Red de Arte y Salud La Cordonada, que utiliza actividades artísticas y deportivas como herramientas de integración, revinculación y cuidado.

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Un nuevo centro en González Catán

Como parte del fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, avanza la construcción de un nuevo Centro Comunitario de Salud Mental en el predio del Hospital Simplemente Evita de González Catán.

El proyecto, desarrollado en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, estará especialmente destinado a infancias, juventudes y sus familias, con un equipo interdisciplinario conectado con los distintos actores de la comunidad.

Desde el municipio destacan que el objetivo es consolidar una red de atención accesible, cercana e integral, que permita detectar situaciones de manera temprana y brindar acompañamiento profesional.

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La estrategia busca fortalecer los espacios de escucha y las redes de cuidado comunitario para que los vecinos puedan acceder a atención en salud mental más cerca de sus lugares de residencia.