La radio 98.1 de la Universidad de La Matanza,a a través del programa “Nada es lo que parece”, publicó en su twitter que el Concejo Deliberante había aprobado la llegada del SAME al municipio. LaNoticia1.com viene cubriendo la llegada (o no) del SAME a los municipios y tomó la cita textual de su red social:

"El Concejo Deliberante ha aprobado el servicio y para que llegue a toda La Matanza y no solo al primer cordón" habría dicho Ricardo Rolleri, concejal y presidente del bloque oficialista, a ese medio.

Lo cierto es que el SAME no llegó a La Matanza y menos fue tratado o aprobado por el concejo de dicho municipio. Aquel tweet ya no aparece en la red social y solo quedó uno que no afirma la llegada del servicio de emergencia:

#SAME

En #NadaEsLoQueParece hablamos con el Concejal y Presidente del bloque oficialista Ricardo Rolleri, sobre la incorporación del servicio del SAME. También destacó que la Gendarmería, que ahora llegó nuevamente al distrito, la había retirado el Gobierno Nacional hace años pic.twitter.com/RwoBi6q0qr — Radio Universidad (@universidad891) July 23, 2019

La Noticia1.com se comunicó con Rolleri para aclarar la situación sobre la difusión de la información y el avance o no del SAME en La Matanza:

“Dije trató y ellos pusieron aprobó. Se transformó en un tema político” detalló el presidente del bloque. “Es un tema que maneja salud, no el concejo. Terminé en el medio de un asunto que no manejo. Es un tema para el área de salud. A veces una palabra mal dicha o malinterpretada genera un problema político”.

Sobre la situación concreta del SAME en La Matanza, Rolleri contó que “el Concejo lo trató en el año 2017 pero no está aprobado porque no hay un proyecto de ordenanza que haya venido del Ejecutivo con un acuerdo del municipio y la Provincia. No se aprobó, se trató en 2017 y después no se volvió a tratar”.

La pólemica se enmarca en un contexto donde Vidal dijo que "Todavía hay 14 municipios pendientes de respuesta y que no le han dicho si al SAME. Que la campaña electoral no dejen a un vecino esperando con una urgencia". La intendenta de La Matanza es Veronica Magario, actual candidata a Vicegobernadora junto a Axel Kicillof por el Frente de Todos.