Ante la difícil situación económica, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, firmó el decreto que brinda a los trabajadores del Municipio, en estas Fiestas y vísperas de año nuevo, un bono extraordinario de 300 mil pesos.

“Nos impulsa el deseo de que nuestras trabajadoras y trabajadores puedan pasar unas Fiestas en paz y llevar tranquilidad a su mesa navideña”, expresó Espinoza y agregó: “Este Gobierno local siempre está al lado de sus empleadas y empleados municipales, con un fuerte compromiso, siempre acompañándolos y protegiendo su salario”.

Cabe destacar, que este nuevo incentivo al salario de los empleados locales se suma al aumento otorgado a principio de diciembre que al cierre de las paritarias 2025, alcanzó un 40% anual -por encima del aumento del IPC esperado para este año- e incluyó una suma fija, llevando el porcentaje anual a un 54%, que en las categorías más bajas superó el 60%.

“Nos toca atravesar un contexto muy difícil como consecuencia de las crueles medidas que lleva adelante el Gobierno nacional, basadas en el mega ajuste y en la especulación, que afectan especialmente al pueblo trabajador argentino”, indicó Fernando Espinoza y remarcó: “Desde La Matanza, seguiremos con mucho esfuerzo haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que las decisiones del Gobierno nacional no le provoquen más daños irreparables a nuestra gente”.

“En estas Fiestas, deseo que la fuerza de la esperanza alcance cada hogar de nuestra querida Argentina. Hay otro camino y se construye con unidad, con paz, pan y trabajo, y siempre con justicia social, ese es el rumbo que anhelo para hacer realidad los sueños de todas las argentinas y argentinos”, concluyó .

