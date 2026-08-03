La Matanza lanzó el “Mes de las niñeces”, con “actividades para llevar alegría a niñas, niños (SIC) y toda las familias” del partido.

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La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Fernando Espinoza, a través de la Secretaría de Juventudes (SIC), recorrerá distintas localidades con jornadas que combinan espectáculos de artistas locales, kermés, feria de emprendedores, postas deportivas y actividades artísticas participativas, se informó de manera oficial.

Para llevar adelante este despliegue, el trabajo se realiza de manera articulada con clubes de barrio, sociedades de fomento, organizaciones comunitarias y voluntarios locales, consolidando una red territorial que permite acompañar y agasajar a las infancias (SIC) en cada plaza.



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