El intendente de La Matanza Fernando Espinoza designó a las nuevas autoridades que integrarán el Ejecutivo, entre ellas dirigentes que estaban en la oposición.

Se destacan el nombramiento de Héctor “Toty” Flores, reconocido político y dirigente social, fundador de la Cooperativa La Juanita, ex concejal y diputado Nacional por Juntos por el Cambio, al frente de la Subsecretaría de Economía Social y Productiva; Laura Greco, como Subdelegada municipal de Villa Celina; y como Subsecretario de Cultura y Educación, a Jorge Lampa, ambos ex concejales de La Matanza por el bloque Cambiemos.

Al respecto, Flores, quien fue candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica en 2025 aunque quedó lejos de obtener una banca, afirmó: “Esta es una de las decisiones más importantes que he tomado en la vida, he pasado 4 años en el Concejo y vi lo que significa gobernar un partido como La Matanza y mi decisión es acompañar al señor intendente en esta tarea enorme”.

Durante el acto, el jefe comunal resaltó la importancia de las designaciones: “Lo principal es lo que hoy necesita la Argentina”, y agregó: “No importa de dónde vengas, importa a dónde vamos. Y a dónde vamos es justamente a generar una nueva Argentina donde tengan posibilidad de desarrollarse en la vida nuestros jóvenes, donde nuestros abuelos vuelvan a tener jubilaciones dignas, donde los trabajadores vuelvan a tener salarios dignos”.

Además, se presentó como Subsecretario de Veteranos de Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur, a Raúl Rodríguez; a Belén Pagni como Secretaria de Juventudes; y a Patricia Díaz como Subsecretaria General de Economía Social y Solidaria.

Asimismo, asumió al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, la ex diputada Brenda Vargas Matyi; Mario Barresi como Subsecretario General de Espacios Públicos y Servicios Públicos; y el histórico concejal Ricardo Rolleri, tendrá a su cargo a la nueva Secretaría de Desarrollo Estratégico.

El nombramiento en áreas estratégicas tiene que ver con continuar dando respuesta y acompañando a la comunidad ante las graves consecuencias de las políticas económicas y sociales del Gobierno nacional. En ese sentido, el Intendente municipal, anunció: “Vamos a generar nuevas cooperativas de trabajo para sostener a las vecinas y vecinos desocupados. Por eso, vamos a trabajar muy fuerte con economía social y también vamos a duplicar la inversión en educación, que es una de las principales herramientas para brindar mejores oportunidades y cambiar el futuro”.

Para finalizar, reconoció el rol de la “quinta provincia argentina” en dar los grandes pasos que luego marcan el rumbo: “desde La Matanza se estamos fundando un gran Movimiento de Unidad Nacional, que tiene que ver con una nueva provincia, una nueva Argentina, que genere un nuevo gran frente electoral con todos los sectores de la sociedad”.