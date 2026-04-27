En Clave de Género es una nueva propuesta del Gobierno del Intendente Fernando Espinoza, impulsada a través de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza; la propuesta se desarrollará, con entrada libre y gratuita, el próximo martes 28 de abril a las 14.00 en el Centro Joven Alegría, ubicado en Atenzo 6963, entre Bahía Blanca y Albateiro de González Catán.

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Durante la jornada se proyectarán el documental Ilse Fuskova de Liliana Furió y Lucas Santa Ana, y el cortometraje Chike, de Lucía Ravanelli.

Ilse Fuskova recupera la historia de una mujer que, en la década del ‘90, decide asumirse lesbiana luego de un matrimonio heterosexual de treinta años, destacando su rol pionero en la visibilización de nuevas formas de vivir. Por su parte, Chike narra el encuentro entre dos adolescentes que atraviesan los cambios y emociones propios de una etapa clave en sus vidas, se comunicó oficialmente.

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