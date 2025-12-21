Un importante operativo policial permitió rescatar 220 aves, varias de ellas en peligro de extinción, que eran comercializadas de manera ilegal a través de redes sociales en el partido de La Matanza. La investigación derivó en allanamientos en la localidad de González Catán, donde fue detenido un hombre acusado de violar la Ley 22.421 de protección de la fauna silvestre.

Ads

El procedimiento fue encabezado por personal de la DDI La Matanza, por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, y contó con la participación de especialistas de la Fundación Temaikén, que se hicieron cargo del resguardo de los animales.

Así eran vendidas las especies por redes sociales.

La investigación: ventas por Facebook y WhatsApp

La causa se inició en enero de este año, cuando los investigadores detectaron publicaciones en Marketplace de Facebook en las que se ofrecían aves silvestres y especies protegidas. A partir de un seguimiento digital, se logró vincular esa actividad con un usuario que utilizaba el nombre “Walter” en la red social.

Ads

Según información publicada por Primer Plano Online, ese perfil condujo hasta Gabriel Hernán Cano, de 48 años, quien no solo utilizaba Facebook sino también estados de WhatsApp para ofrecer las aves, describiéndolas con frases como “belleza mansa” o “hermosos ejemplares”, y actuando como intermediario ante potenciales compradores.

Un local de pesca y un agente encubierto

Con el avance de la investigación, los detectives establecieron que parte de la operatoria se realizaba en un local de artículos de pesca ubicado sobre la calle Simón Pérez al 4500, en González Catán. Ese dato permitió a la Justicia autorizar la utilización de la figura del “agente revelador”.

Ads

Un policía encubierto se contactó con Cano, quien le ofreció distintas especies y lo condujo hasta el lugar donde mantenía ocultas a las aves, lo que terminó de reunir las pruebas necesarias para avanzar con los allanamientos.

Allanamientos y condiciones alarmantes

Durante uno de los procedimientos, realizado en una vivienda de la calle Perseverancia al 4100, los efectivos encontraron decenas de aves hacinadas en jaulas pequeñas, en estado de depresión, con plumaje dañado, golpes visibles y casos de pododermatitis, una afección causada por el encierro prolongado en malas condiciones.

En total se incautaron 220 aves, entre ellas pepiteros de collar, reyes del bosque, reinamoras grandes, jilgueros dorados, brasitas de fuego, corbatitas, cardenales copete rojo, cabecitas negras, capuchinos garganta café y más de 120 aves exóticas de distintas especies.

Ads

Uno de los hallazgos más preocupantes fue el rescate de cuatro cardenales amarillos, una de las especies más amenazadas de la región. De acuerdo con informes del ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, actualmente quedarían alrededor de 2000 ejemplares entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Detención y destino de los animales

Cano fue detenido en el lugar y se le secuestró un teléfono celular, que será clave para profundizar la investigación. El juez avaló lo actuado, ordenó las diligencias de rigor y dispuso que, una vez verificado el Registro Nacional de Reincidencia, se evalúe su situación procesal.

Las aves rescatadas fueron trasladadas a la Fundación Temaikén, donde quedaron bajo resguardo para su recuperación, cuarentena y, en los casos posibles, posterior liberación en áreas protegidas.