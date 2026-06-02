"En muy poco tiempo podremos abrir este hermoso edificio que será el primer Hospital Veterinario de La Matanza, y brindará una atención de calidad a nuestros animales”, dijo el Intendente local Fernando Espinoza.

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Y añadió: “En muchos de nuestros hogares, un perro o un gato es un integrante más de la familia, por eso nos parecía muy importante que los vecinos cuenten con un lugar donde cuidarlos y curarlos, sin que eso implique un gasto”.

“Este nuevo hospital ya es un orgullo para La Matanza, porque será público y gratuito. Es un proyecto muy cerca de concretarse que demuestra la importancia de un Estado inteligente que se dedica a interpretar el contexto y los desafíos de su comunidad, y la acompaña para que cada familia pueda garantizarle a sus compañeros de cuatro patas la atención que se merecen”, finalizó Espinoza.

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El edificio, de importantes dimensiones, contendrá consultorios, laboratorio, sala de imágenes para rayos X, dos quirófanos, sala de esterilización, anestesia, observación, y un servicio de vanguardia en terapia intensiva e internación animal.

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