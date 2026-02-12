Una nena de 4 años murió este martes tras ser atropellada por un colectivo en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. El conductor, de 26 años, quedó detenido e imputado por homicidio culposo agravado por conducción imprudente, según dispuso la fiscal Alejandra Núñez, titular de la UFI N° 8 departamental.

El hecho ocurrió en la esquina de Díaz Vélez y Hernandarias, a una cuadra de la avenida General Paz, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes —que acompañan esta nota y son sensibles— muestran el momento exacto en que el colectivo de la línea 218, operado por la empresa Almafuerte, gira a la izquierda y arrolla a la menor.

Cómo fue el accidente

De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores, el colectivo circulaba por Hernandarias, se detuvo en Díaz Vélez y luego inició el giro a la izquierda. En ese momento, la niña cruzaba junto a su familia.

Las imágenes evidencian que la rueda delantera habría enganchado la vestimenta de la menor, provocando que cayera debajo de la unidad. Luego fue alcanzada por las ruedas traseras y sufrió heridas de extrema gravedad.

Familiares comenzaron a gritar desesperadamente para que el conductor detuviera la marcha, pero la pequeña falleció en el lugar.

Uno de los puntos clave que analiza la Justicia es cómo se encontraba el semáforo al momento del impacto, ya que la esquina cuenta con señalización lumínica. Ese dato será determinante para establecer responsabilidades.

El reclamo de los vecinos

Un vecino de la zona, en diálogo con Telefe Noticias, aseguró que la intersección es peligrosa y que el semáforo “estuvo más de un mes sin funcionar”.

“Siempre es peligroso acá. No está pintada la senda peatonal. Doblan como quieren. Tendría que haber líneas amarillas”, expresó.

En el lugar también trabajó un móvil televisivo que describió la complejidad del cruce y la falta de señalización visible, mientras familiares y vecinos pedían mayores medidas de seguridad para evitar nuevas tragedias.

Según relataron habitantes del barrio, la comunidad ya se manifestó en otras oportunidades para exigir mejoras en la infraestructura vial.

La defensa del chofer

Mientras avanza la investigación, un compañero del conductor habló con TN y defendió su accionar. “No cruzó el semáforo en rojo ni venía usando el teléfono”, afirmó.

Colectivero compañero del chofer detenido en diálogo con TN.

“Tenemos muchos puntos ciegos dentro de la unidad. Somos profesionales, pero somos seres humanos. Nadie sale con ganas de matar”, agregó.

El colectivero quedó detenido en el lugar y su arresto fue convalidado por el juez Rubén Ochipinti, del Juzgado de Garantías N° 3 departamental.

Qué investiga la Justicia

Los investigadores buscan determinar:

Si el semáforo estaba en verde o en rojo al momento del giro.

Si el conductor manejaba distraído.

Si existían fallas en la señalización vial.

Si la ausencia de senda peatonal influyó en el siniestro.

La causa fue caratulada como homicidio culposo por conducción imprudente, mientras se analizan las imágenes de las cámaras y se toman testimonios.