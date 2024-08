“La violencia de género ocurre en todos los sectores sociales y en todas las ideologías políticas. Hemos logrado después de muchos años de lucha del movimiento feminista que en Argentina tengamos un marco legal”, expresó la funcionaria de Axel Kicillof en declaraciones televisivas.

En este sentido, lanzó: “El Gobierno Nacional niega que exista la violencia de género”, a la vez que cuestionó al vocero presidencial, Manuel Adorni, por salir a anunciar que las víctimas de violencia de género pueden denunciar al 144. “Hay mucha hipocresía, ellos han desmantelado las políticas de género, porque son negacionistas”, dijo Díaz.

Por otro lado, sostuvo la postura bajada del Me Too norteamericano de creerle siempre a la denunciante, pero trató de aclarar la situación: "Cuando decimos que le creemos a la víctima no negamos la presunción de inocencia, pero señalamos esto como una acción política, porque la violencia de género fue históricamente negada", señaló.