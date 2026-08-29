La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, recorrió La Matanza e Ituzaingó en una visita que se desarrolló bajo un fuerte hermetismo y sin la compañía de dirigentes políticos locales. La actividad incluyó encuentros con vecinos y empresarios bonaerenses y algunas publicaciones en sus redes sociales.

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La recorrida se realizó con un reducido grupo de colaboradores y un importante operativo de seguridad, sin anuncios previos ni una agenda pública difundida. Durante las actividades, Villarruel tampoco hizo referencias explícitas a candidaturas ni a las próximas elecciones.

Su primera escala fue en González Catán, en el partido de La Matanza, donde visitó la obra del Padre Mario Pantaleo. Allí recorrió la zona, conversó con vecinos y se tomó fotografías con personas que se acercaron durante su paso.

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En sus redes sociales, la vicepresidenta compartió una imagen de la visita acompañada por una frase de Teresa de Calcuta: “amar hasta que duela”. En el video también se escuchaba de fondo la canción Será, de Las Pelotas, con un fragmento de su estribillo.

Según consignó Primer Plano Online, la visita a La Matanza se produjo antes de que Villarruel se trasladara a Ituzaingó. El medio también señaló que durante su paso por ambos distritos no hubo referencias a cuestiones electorales.

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Reunión con empresarios en Ituzaingó

Luego, Villarruel se trasladó a Ituzaingó, donde mantuvo una reunión con empresarios PyMEs de la zona en una estación de servicio de YPF ubicada sobre José María Paz y la colectora sur de la Autopista del Oeste.

Durante el encuentro, los empresarios le plantearon a la vicepresidenta las dificultades que atraviesa la producción nacional, en una conversación informal que se desarrolló con café y agua mineral.

La visita también tuvo un momento de contacto con los trabajadores del lugar. Al finalizar la reunión, Villarruel se acercó hasta la playa de carga de combustible para saludar a los empleados de la estación y accedió a tomarse fotografías con quienes se acercaron.

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Desde la cuenta oficial del establecimiento destacaron la presencia de la vicepresidenta y agradecieron el tiempo que dedicó a conversar con el equipo de trabajo.

Dos municipios y ninguna referencia electoral

La recorrida por La Matanza e Ituzaingó llamó la atención por el peso político y electoral de ambos distritos dentro del conurbano bonaerense.

La Matanza es el municipio más poblado de la Provincia y uno de los principales distritos electorales del país, mientras que Ituzaingó forma parte de la Primera Sección Electoral, una región clave dentro del mapa político bonaerense.

Sin embargo, durante las actividades Villarruel evitó realizar anuncios políticos o hablar públicamente de candidaturas. Tampoco estuvo acompañada por referentes partidarios de los distritos visitados.

El bajo perfil de la recorrida y la decisión de mostrarla principalmente a través de sus propias redes sociales dejaron abierta la incógnita sobre el objetivo de la visita. A menos de un año de las elecciones de 2027, el desembarco de la vicepresidenta en dos municipios del conurbano bonaerense sumó una nueva señal a un escenario político que ya comienza a mirar hacia la próxima disputa electoral.