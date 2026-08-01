La madre de Ana Peralta Rondanina, la adolescente de 15 años que murió tras un choque frontal en la Ruta Provincial 88, aseguró que la movilización convocada en Necochea para reclamar la construcción de la autovía "viene muy grande" y expresó su esperanza de que la tragedia de su hija impulse, finalmente, las obras sobre ese corredor vial.

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En declaraciones a LANOTICIA1.COM, Andrea Rondanina relató cómo fue creciendo la convocatoria en los últimos días y destacó el acompañamiento de vecinos, comerciantes y dirigentes de distintos espacios políticos.

"La movilización, por lo que se ve, viene muy grande. Yo recién acabo de llegar de Mar del Plata a Necochea porque fui a hacer notas allá, a Canal 8 y Canal 10. Hay gente ayudando con las impresiones, con hacer publicidad. Han llevado planillas para firmar en todos los negocios, incluso los negocios nos pedían. Yo iba publicando en un canal que tenemos de 'Fuerza Ani por la Autovía', que ya tiene 5.000 seguidores. La verdad que lo que iba viendo y me iban contando es emocionante. Algunos negocios piensan cerrar. Así que, por lo que se ve, la movilización va a ser muy grande", expresó.

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El reclamo surgió tras la muerte de Ana, jugadora de vóley de Once Unidos, quien el pasado 12 de julio regresaba hacia Necochea en un remís luego de disputar un partido cuando el vehículo chocó de frente contra un camión en el kilómetro 55 de la Ruta 88. En el lugar falleció el conductor del automóvil y horas después murió la adolescente.

Para Andrea, el acompañamiento social fortalece la posibilidad de que el histórico pedido de transformar la ruta en autovía deje de quedar postergado.

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"Tengo mucha fe. Hay mucha gente interesada, es por el bien de todos. Me están ayudando personas de diferentes partidos y concejales, que me van averiguando cosas y pasando teléfonos. Lo tomo como mamá para transformar mi dolor, entendiendo que Ana llegó a todos lados con su luz, para que de una vez por todas lo que se viene haciendo hace años, que siempre queda en la nada, esta vez sea la última gotita que rebalse el vaso", afirmó.

La madre de la adolescente también dejó un mensaje que resume el espíritu de la convocatoria y su compromiso con el reclamo.

"Yo estoy fuerte y voy a seguir hasta lo último", concluyó ante LANOTICIA1.COM.

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La marcha buscará reunir a vecinos de Mar del Plata, Necochea y localidades de la región para exigir obras de infraestructura y mayor seguridad vial en la Ruta Provincial 88, escenario de numerosos siniestros fatales en los últimos años.