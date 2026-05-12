El Municipio de Florencio Varela informó este lunes el fallecimiento de Gloria González, madre del intendente Andrés Watson, y pidió respeto y comprensión para la familia en medio del dolor.

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Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias dirigidos al jefe comunal y sus seres queridos. Vecinos, militantes, dirigentes y distintas instituciones expresaron públicamente su acompañamiento.

Entre ellos, el Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela difundió un mensaje institucional donde manifestó “su más profundo pesar” por la muerte de Gloria González.

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“Cada concejal y concejala, junto a todos los trabajadores y trabajadoras de esta casa legislativa, acompañamos con respeto, afecto y solidaridad al Intendente y a toda su familia ante semejante pérdida”, señalaron desde el cuerpo legislativo local.

Además, agregaron: “Elevamos nuestras condolencias y nos unimos en el acompañamiento a sus seres queridos, deseando fortaleza y consuelo en este difícil momento”.

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En paralelo, cientos de mensajes se multiplicaron en publicaciones de medios locales como El Diario Varelense. Una de las publicaciones más comentadas fue la de Maria Jimena Guerrero Saltamartini, quien recordó a Gloria González como “una mujer de amor inmenso”.

“Hay personas que dejan huellas que no se borran, porque sembraron cariño, respeto y bondad en cada corazón que tocaron”, escribió.

También hubo vecinos que compartieron experiencias personales y enviaron fuerza al intendente. “Yo perdí a la mía hace 10 años y cada día la extraño más”, comentó Sergio Balestracci.

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La mayoría de los mensajes estuvieron atravesados por el respeto y el acompañamiento hacia la familia Watson en uno de los momentos más difíciles a nivel personal para el intendente varelense.