Cuba también despide a Diego Armando Maradona, el ídolo argentino y astro mundial del fútbol. Este 25 de noviembre pero de 2016 falleció Fidel Castro y cuatro después, Maradona.

En un intercambio epistolar, Castro expresó al futbolista argentino el 11 de enero de 2015 que: "Conocer de tu visita a Cuba en estos días me alegró mucho; gracias a mis conversaciones contigo en los años más brillantes de nuestro inolvidable amigo Hugo Chávez, deduje que el encuentro de Mar del Plata no podía ser olvidado. Hugo le recordó a Estados Unidos que había otra América".

Durante su visita en el país caribeño, para honrar a Fidel, Maradona expresó: "Para mí fue como un segundo padre, porque me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me la cerraban, no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón".

Hace 20 años, en el año 2000, también siempre por un cuadro cardíaco que hoy se cobró su vida, viajó a Cuba para rehabilitarse luego de haber estado al borde de la muerte durante su estadía en Punta del Este.