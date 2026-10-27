La multinacional agroindustrial Bunge decidió discontinuar la producción industrial de amoníaco y tiosulfato de amonio en su planta de Campana, ubicada en Ruta 9, una medida que pondrá fin a la fabricación local de los dos productos utilizados para fertilizantes en la actividad agropecuaria.

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La novedad trascendió durante el tramo final de la jornada de este lunes, cuando las autoridades de la compañía notificaron en simultáneo a sus operarios y a la cúpula sindical el cese inmediato de la planta.

La sorpresa e incertidumbre desató una situación de alerta que involucra a unas 250 familias si se contabilizan tanto los puestos directos como la de servicios indirectos.

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En diálogo con Impacto Local, Oscar Casco, secretario general del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana, afirmó que la empresa informó la decisión este lunes.

“Ellos no le avisaron a nadie. El que entró a trabajar hoy no sabía que a la tarde lo iban a despedir. Nosotros tampoco. Nadie sabía nada”, expresó.

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Casco precisó que el establecimiento contaba con 137 empleados directos, entre trabajadores encuadrados en convenio y personal fuera de convenio. A ese número se suman quienes cumplen tareas de vigilancia, comedor, mantenimiento del parque y otros servicios contratados. Por eso, estimó que el impacto laboral alcanza a unos 250 puestos.

Para el referente gremial, el cuadro resulta sumamente paradójico, dado que meses atrás habían cerrado acuerdos salariales en un clima de normalidad y la fábrica acababa de atravesar un período de mantenimiento con importantes tareas de reacondicionamiento en su infraestructura. Frente al cierre, el sindicato presentará una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y aguardará una convocatoria para abordar el conflicto.

Al profundizar en las causas, la conducción sindical vinculó de lleno lo ocurrido con el rumbo económico nacional, subrayando que la desregulación y el ingreso irrestricto de fertilizantes importados hicieron inviable sostener la elaboración local.

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