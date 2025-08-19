Después de colgarse ¡ocho medallas!, tres de las cuales fueron de oro, en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil en los 400 metros combinados y pulverizó dos récords que ostentaba la cordobesa Georgina Bardach.

¡AGOSTINA HEIN, CAMPEONA MUNDIAL JUVENIL! 🏊‍♀🥇



➡ La nadadora argentina se quedó con la medalla de oro en los 400 metros femeninos en el Campeonato Mundial de Natación Junior 2025 en Rumania.



✍ Rompió el récord de Georgina Bardach, con el que ganó la medalla en Atenas… pic.twitter.com/qDbYwbbJ3C — DSPORTS (@DSports) August 19, 2025

La joven nacida en Campana, provincia de Buenos Aires, se quedó con la final del torneo que se desarrolla en Otopeni, Rumania, al establecer un tiempo de 4m34s34.

Con esa marca, Hein trituró el récord nacional y sudamericano que ostentaba la cordobesa Bardach desde los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando estableció 4m37s51 y se quedó con el bronce.

La deportista argentina había sido -con 16 años- la más joven en participar de los Juegos Olímpicos París 2024. Al salir de la pileta en su última participación en la cita olímpica, Hein dijo que había ido a “París a tratar de sumar experiencia". "Sabía que no iba a ser fácil, pero me voy contenta con lo realizado. Espero que esto me sirva para futuras competencias, especialmente para llegar a los Juegos de Los Ángeles 2028 con otro tipo de aspiraciones”, analizó.

Este martes, Hein se impuso en la primera prueba en la que compitió en el Mundial Juvenil. Durante la mañana, con una marca de 4m37s87, avanzó de su serie a la final, prueba en la que se impuso a la británica Amalie Smith por 1s15 y a la japonesa Shuna Sasaki por 4s60, que completaron el podio. Además, quebró el récord de campeonato que estaba en manos de la estadounidense Leah Hayes (4m36s84) en Netanya, Israel, en 2023.

Lo que viene para Agostina Hein en el Mundial de Rumania serán los 800 metros libre, prueba en la que competirá este miércoles 20; los 200 metros combinados y los 400 libre (ambos el viernes 22).