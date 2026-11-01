Franco Colapinto recibió una noticia inesperada antes del Gran Premio de México de Fórmula 1. Una resolución de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) modificó los resultados de la clasificación y le permitió al piloto argentino avanzar del 12° al 11° puesto de la grilla de largada, después de la descalificación de Liam Lawson.

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El piloto de Alpine había quedado eliminado en la Q2 durante la clasificación del sábado y se había asegurado la sexta fila para la carrera. Sin embargo, la exclusión del neozelandés de Racing Bulls cambió el orden de partida y le abrió una oportunidad para acercarse a la zona de puntos.

Lawson había conseguido el octavo mejor tiempo y había avanzado a la Q3 junto con su compañero Arvid Lindblad. De todos modos, ya tenía una penalización de un puesto por un incidente con Max Verstappen durante la segunda práctica libre, por lo que inicialmente debía largar noveno.

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La situación se agravó después de una revisión técnica de la FIA. Los comisarios detectaron que el monoplaza de Lawson había incumplido una disposición del reglamento relacionada con el funcionamiento del MGU-K, uno de los componentes del sistema híbrido de los autos de Fórmula 1.

El informe técnico señaló que Lawson no levantó inmediatamente el pie del acelerador después de cruzar la línea de control al completar su vuelta más rápida en la Q2. Como consecuencia, la reducción de la potencia eléctrica del MGU-K no respetó la progresión exigida por el artículo C5.12.6 del Reglamento Técnico.

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Liam Lawson has been disqualified from Qualifying in Mexico City after a technical breach ❌ FULL STORY 👉 https://t.co/u3PJOdRXAz #F1 #MexicoGP https://t.co/bihIP8uSYK — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Racing Bulls reconoció la irregularidad y argumentó que no había obtenido ninguna ventaja deportiva. Sin embargo, los comisarios consideraron que el incumplimiento de las normas técnicas debía ser sancionado independientemente de que hubiera existido un beneficio en el rendimiento. Por eso, resolvieron descalificar a Lawson de los resultados de la clasificación, por lo que deberá largar desde el fondo de la grilla.

La decisión también modificó la posición de los dos pilotos de Alpine. Colapinto avanzó al 11° puesto y Gasly al noveno, por lo que el equipo francés tendrá a sus dos monoplazas dentro de las primeras once posiciones.

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La resolución representa además una buena noticia para Alpine en su disputa con Racing Bulls por el quinto puesto del Campeonato de Constructores. La escudería francesa busca descontar una diferencia de 33 puntos y tendrá a Lawson obligado a remontar desde el fondo de la parrilla.

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Para Colapinto, el cambio llega después de una clasificación en la que había reconocido que todavía no se siente cómodo al volante de su Alpine. "Todavía no me encuentro cómodo como antes", había expresado el argentino tras conseguir el 12° lugar.

Ahora, con una posición más favorable de largada, el pilarense tendrá una nueva oportunidad para intentar meterse en el top 10 y sumar puntos en el Gran Premio de México.