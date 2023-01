El pasado martes, el Concejo Deliberante de Azul, aprobó, por mayoría, el Presupuesto 2023; y la oposición salió con los tapones de punta. La bancada del Frente de Todos, se abstuvo de votar y acusó al oficialismo de montar un show en la sesión extraordinaria.

Una edil del espacio explicó que no acompañaron el Presupuesto ya "Que no quieren transformar profundamente nada. Y por eso la sesión contribuyó a crear una especie de show que no produce ninguna transformación real”.

“Y la realidad concreta es que hay un 70% de aumento para los contribuyentes de la tasa urbana y esta es una cuestión que desde el Frente de Todos venimos hace mucho tiempo planteando que hay que revertir", agregó.

Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante, María Inés Laurini se refirió a la postura adoptada por su espacio y señaló que "desaprobaron el presupuesto para hacer un ajuste que en realidad si uno analiza los números es un ajuste mínimo de 210 millones de pesos en un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos”.

Y detalló que se trata de “un ajuste mínimo, pero terminó resultando un ajuste en salud por más de 50 millones de pesos, en ayudas sociales por 42 millones de pesos y en casi 40 millones de pesos en obras públicas".

En cuanto a la situación tributaria del Municipio, Laurini refirió que “Azul es una de las pocas ciudades del centro de la provincia de Buenos Aires cuyo principal ingreso para recursos propios es la tasa urbana. Nosotros pretendíamos condicionar esta situación y tratar de revertirla y planteábamos una estructura tributaria basada en esta realidad".

"Azul tiene un sistema tributario que es injusto y regresivo que no está basado en la realidad geográfica, económica y productiva del distrito”, agregó.

El concejal Juan Cacace apuntó directamente contra la figura del Intendente y señaló que "Hay que terminar con los titulares berretas de que frenaron el aumento que proponía el bertellysmo. Porque eso es lo que la oposición en su conjunto está defendiendo y está diciendo y se encargó todos estos días de ponerse de cara a la sociedad planteando que habían frenado el aumento y no frenaron nada".

"Acá nadie consiguió nada, lo único que consiguieron desde la oposición en un solo bloque es que nuevamente los mismos 30 mil hogares, pequeñas industrias y comercios vuelvan a pagar un 70% de tasas y de esta manera sobrecargar los bolsillos de los mismos de siempre" remarcó Cacace.