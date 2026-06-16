La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma nuevos capítulos en el Congreso, donde distintos bloques de la oposición buscan acelerar su salida mediante pedidos de interpelación y mociones de censura. A la avanzada de Unión por la Patria, la izquierda y otros espacios opositores, ahora se sumó la presión del PRO, que no descarta dar quórum en una sesión clave convocada para el próximo 23 de junio en la Cámara de Diputados.

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Según trascendió, el bloque que conduce Cristian Ritondo reclama que el Gobierno tome una decisión sobre la continuidad del funcionario. “Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días”, señalaron fuentes del espacio a la agencia Noticias Argentinas.

La sesión solicitada por la oposición contempla seis expedientes vinculados al jefe de Gabinete, entre ellos pedidos de informes, iniciativas de interpelación y una moción de censura, el mecanismo previsto por la Constitución para intentar removerlo de su cargo.

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En paralelo, el interbloque peronista del Senado, encabezado por José Mayans, presentó un proyecto para convocar una sesión especial y citar a Adorni a brindar explicaciones ante la Cámara alta en un plazo máximo de siete días.

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El impacto de las declaraciones juradas

La ofensiva opositora se intensificó luego de la difusión de la declaración jurada del funcionario y de las explicaciones públicas que brindó sobre su patrimonio. Desde distintos sectores cuestionaron presuntas inconsistencias, omisiones y rectificaciones en la información presentada ante organismos de control.

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El tema generó malestar incluso dentro de sectores que habitualmente acompañan al oficialismo. Gobernadores, bloques dialoguistas y referentes políticos comenzaron a reclamar explicaciones más contundentes, mientras crecen las especulaciones sobre el futuro político del jefe de Gabinete.

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Un camino legislativo complejo

Pese a la presión política, la oposición enfrenta un obstáculo importante: para aprobar una interpelación o una moción de censura sin dictamen de comisión necesita reunir una mayoría especial de dos tercios tanto en Diputados como en el Senado.

Por esa razón, el objetivo inmediato de los bloques opositores es alcanzar el quórum y avanzar con el emplazamiento de las comisiones correspondientes para obligar al tratamiento de los proyectos.

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De lograrlo, el oficialismo se vería forzado a abrir el debate en ámbitos parlamentarios que hasta ahora permanecen bloqueados, prolongando la exposición pública del caso.

Sin embargo, el proceso legislativo podría extenderse durante varias semanas. En ese escenario, dentro de la propia oposición consideran que la continuidad de Adorni también podría convertirse en un factor de desgaste para el presidente Javier Milei, ya que mantendría la polémica instalada en la agenda pública durante más tiempo.