"Superministro Cafiero, ya que es tan trabajador, ¿por qué no da la cara en la cámara de diputados, y nos cuenta sobre el vacunatorio VIP, la falta de libertades y la represión en Formosa, la inflación y los constantes ataques a la justicia? De paso cumple con la Constitución", señaló el Jefe del Bloque PRO en la Cámara Baja Cristian Ritondo.

Por su parte, la legisladora Paula Oliveto señaló: "Cafiero en medio de una crisis terrible tiene tiempo para hacer chistes sobre el libro de Mauricio Macri. ¿Por qué no se pone a trabajar? La situación para los argentinos es tan difícil que no nos merecemos dirigentes tan básicos que ponen su energía en dividir y no en suma".

María Luján Rey se sumó a las críticas, e ironizó: "Leí Santiago Cafiero y Rincón del Vago y pensé que el superministro estaba dando su dirección".

El Diputado José Cano también alzó su voz: "¿Y cómo conoce El Rincón del Vago el Jefe de Gabinete? ¿Así estudiaba Santiago Cafiero? Se nota por cómo está gestionando. Su vulgaridad habla más de él que de Mauricio Macri. Que se dedique a gestionar en vez de defender el Vacunatorio VIP y criticar".

Asimismo, el ex Ministro de Agricultura de la administración Cambiemos, Luis Etchevehere, sentenció: "¿Cómo se atreve a ser tan irrespetuoso con un ex Presidente ? En que mérito propio se basa para juzgar de tal manera al Presidente Macri. Comentario berreta de un gobierno berreta".