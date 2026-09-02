El próximo jueves 10 de septiembre a las 20:00, la Orquesta Sinfónica Provincial ofrecerá un nuevo concierto en el Gran Plaza Teatro de Bahía Blanca, bajo la dirección de su maestro titular, Luis Belforte.

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Según informaron será “una oportunidad para encontrarse con la música de grandes maestros europeos y disfrutar de una noche de concierto junto a la Orquesta”.

La presentación forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y propone un recorrido por algunas de las obras más destacadas de la música del siglo XX.

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Durante la función se interpretarán tres grandes obras: “Preludio a la siesta de un fauno”, de Claude Debussy, una pieza de atmósfera delicada y evocadora; la Suite “El Amor Brujo”, de Manuel de Falla, donde la tradición española se encuentra con una gran fuerza expresiva; “Concierto para Orquesta, Sz. 116”, de Béla Bartók, una obra reconocida por su riqueza de colores, contrastes y energía musical.

Las entradas están a la venta online y en boletería. Estudiantes y jubilados cuentan con 50% de descuento (beneficio exclusivo en boletería).

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