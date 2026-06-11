Los ex trabajadores de Yatasto S.A. (Lácteos Dorrego S.A.) realizaron este jueves una nueva manifestación en las inmediaciones de la planta ubicada en Navarro, en el marco del conflicto laboral que mantienen con la empresa por el reclamo de salarios adeudados y el cumplimiento de acuerdos previos.

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La protesta fue reflejada por FM Centro Navarro 89.3, que informó sobre la presencia de los trabajadores en las cercanías de la fábrica durante la jornada.

A través de un comunicado difundido por el grupo "Yatasto Trabajadores en Lucha", los manifestantes señalaron que la medida de fuerza cuenta con el respaldo del sindicato ATILRA y cuestionaron con dureza a la conducción de la empresa.

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Según expresaron, las familias afectadas atraviesan una situación crítica debido a la falta de pago de haberes. En ese sentido, denunciaron que la patronal destinó recursos a reforzar la seguridad en el predio, con personal privado, perros guardianes y vallados, en lugar de saldar las deudas salariales reclamadas por los trabajadores.

Además, sostuvieron que el sindicato debió activar mecanismos de asistencia y ayuda alimentaria para acompañar a los empleados afectados por el conflicto.

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Los manifestantes también acusaron a la empresa de incumplir acuerdos alcanzados en el ámbito del Ministerio de Trabajo y advirtieron que continuarán con las medidas de protesta hasta obtener respuestas concretas.

"Basta de precarización, cumplimiento inmediato de los acuerdos y pago ya de los salarios atrasados", expresaron desde el espacio que nuclea a los trabajadores.

El conflicto en la planta láctea de Navarro lleva varios meses y continúa sin una resolución definitiva, mientras crece la preocupación de las familias involucradas por la falta de ingresos y la incertidumbre sobre su situación laboral.