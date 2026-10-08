El arquero de la Selección argentina Juan Musso compartió en sus redes sociales la divertida dedicatoria que le redactó Lionel Messi, en su despedida del seleccionado nacional.

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El guardameta oriundo de San Nicolás y surgido de las inferiores de Racing -actualmente en Atlético de Madrid - le entregó a Messi su buzo, con un diseño especial para el partido de despedida que no será vuelto a utilizar, para que el jugador del Inter Miami se la firme.

El delantero de 39 años escribió, sobre el número “1” de la camiseta de su compañero: "Para Juan, con mucho cariño. Voy a extrañar cagarte a goles y que te enojes”.

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Foto: Instagram

En una noche cargada de emoción y homenajes, los compañeros que fueron parte del vestuario argentino durante estos últimos años aprovecharon la ocasión para llevarse todo tipo de souvenirs y recuerdos del “10”.

“Gracias eternas”, escribió el futbolista nicoleño en una publicación de su cuenta personal de Instagram, y lo acompañó de tres fotografías, una de ellas en un abrazo con Messi, la otra contemplando la ceremonia posterior al encuentro y la restante poseía la firma del rosarino en su casaca.

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