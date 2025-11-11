La Patente Automotor en Provincia se empezará a pagar de forma mensual a partir del 2026
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) implementará un nuevo esquema de pago mensual para la Patente, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad y facilitar la planificación financiera de los contribuyentes bonaerenses.
De acuerdo al titular de ARBA, Cristian Girard, "el tributo se dividirá en diez cuotas iguales, que comenzarán a abonarse desde el mes de marzo, facilitando una planificación más equilibrada de los gastos a lo largo del año".
Esta modificación busca hacer más previsible el cumplimiento del impuesto y acompañar la situación económica de los hogares y las pymes, se informó oficialmente.
El anuncio forma parte del paquete de medidas incluidas en el proyecto de Ley Impositiva 2026 que el gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura provincial. Allí también se establece una reformulación de las tablas del Impuesto a los Automotores, que permitirá que tres de cada cuatro propietarios de vehículos paguen menos Patente el año próximo.
Girard explicó que "estamos bajando nominalmente la patente al 75% de los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que este año, gracias a una reformulación de las tablas que recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos".
