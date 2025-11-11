De acuerdo al titular de ARBA, Cristian Girard, "el tributo se dividirá en diez cuotas iguales, que comenzarán a abonarse desde el mes de marzo, facilitando una planificación más equilibrada de los gastos a lo largo del año".

Esta modificación busca hacer más previsible el cumplimiento del impuesto y acompañar la situación económica de los hogares y las pymes, se informó oficialmente.

El anuncio forma parte del paquete de medidas incluidas en el proyecto de Ley Impositiva 2026 que el gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura provincial. Allí también se establece una reformulación de las tablas del Impuesto a los Automotores, que permitirá que tres de cada cuatro propietarios de vehículos paguen menos Patente el año próximo.

Girard explicó que "estamos bajando nominalmente la patente al 75% de los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que este año, gracias a una reformulación de las tablas que recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos".

