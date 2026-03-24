La periodista bonaerense Vanessa Cerone es autora del libro Cita con Videla. Además de haber trabajado en radio Provincia, es asesora del gabinete del Gobierno bonaerense y directora del portal Panóptico Sur. Cerone recordó cómo logró acceder a una de las entrevistas más difíciles de su carrera: al dictador Jorge Rafael Videla en 2005, cuando cumplía prisión domiciliaria en su domicilio de la calle Cabildo.

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Según relató, Videla le aseguró que nunca se arrepintió de lo hecho durante la dictadura y que su objetivo siempre fue “cumplir con su deber”. Entre las frases que más impactaron a Cerone, destacó: “Los desaparecidos en realidad son muertos”, que también da título a la nota.

Durante los encuentros, Videla habló de los excesos del proceso, pero siempre desligándose de responsabilidades personales: “Siempre hablaba de excesos, que había gente que durante el proceso cometió errores”, recordó Cerone. También opinó sobre las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. A las primeras las describió como “personas que utilizaron el dolor de perder a un familiar para hacer política”, mientras que de las Abuelas aseguró que haría lo posible por brindarles respuestas.

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La dinámica de las entrevistas fue estricta. Videla siempre estuvo acompañado por su esposa Alicia, y le prohibió a Cerone tomar fotos o grabar. Solo le permitió usar un anotador para registrar sus respuestas. Cerone recordó que, al principio, cuando fue a tocar el timbre del domicilio, Videla rechazó la entrevista, pero tras dejarle una carta, accedió a responder sus preguntas en varias reuniones.

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La periodista describió al represor como alguien con una mirada impenetrable y dura, que generaba miedo. A pesar de la cercanía física durante las entrevistas, nunca mostró arrepentimiento y mantuvo la postura de que sus decisiones eran parte de su deber militar.

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Cada 24 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y agrupaciones políticas marchan hacia Plaza de Mayo. Desde la Provincia de Buenos Aires, se organizan concentraciones en estaciones de tren y accesos al conurbano para trasladarse en grupos hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde se realiza el acto central.