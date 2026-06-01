La historia de la televisión regional del oeste bonaerense tiene nombres que quedaron grabados en la memoria de varias generaciones. Uno de ellos es el de Graciela Palacios, periodista y conductora que durante años acompañó a los vecinos de Trenque Lauquen y la región a través de la pantalla de Canal 12.

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En el marco del 56° aniversario de la emisora, Palacios recordó su paso por el canal y compartió sus sensaciones al volver a ver imágenes de aquellas coberturas que hoy forman parte del archivo histórico recuperado por el medio.

"Me da mucho pudor, mucha vergüenza. Pienso que seguramente voy a encontrar algún error. En ese momento hacíamos lo que podíamos, trabajábamos con otra tecnología, era otra época", expresó entre risas durante una entrevista con FM Tiempo 91.5.

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A pesar de esa mirada autocrítica, reconoció que muchas de las imágenes le despiertan orgullo por el trabajo realizado en una etapa en la que la televisión local se construía con esfuerzo, creatividad y vocación. Desde las transmisiones en blanco y negro hasta la llegada de la tecnología digital, fue protagonista de una transformación constante.

"Esto es un oficio. Es como aprender a andar en bicicleta y seguir perfeccionándose toda la vida", resumió.

Actualmente radicada en Pellegrini, Palacios sigue observando de cerca la evolución del canal y considera que continúa siendo una referencia informativa para una amplia zona del oeste bonaerense.

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"No sé si realmente se valora lo que se tiene en Trenque Lauquen. Canal 12 sigue siendo un referente de la información regional, de la profesionalidad y de una forma de trabajar", sostuvo.

Lejos de quedarse en la nostalgia, también destacó a quienes hoy sostienen la pantalla y mantienen vivo el espíritu del medio. En ese sentido, elogió el trabajo de periodistas, conductores, productores, camarógrafos y técnicos que diariamente hacen posible la emisión de contenidos.

"Me saco el sombrero por Daniela Villaro, Emilia Storani y por todos los chicos que están delante y detrás de cámara. No siempre se ve todo el trabajo que hay para llegar a un producto limpio y prolijo", señaló.

Para la histórica periodista, la vocación es el rasgo que une a las distintas generaciones de trabajadores del canal. "Canal 12 es de todos y no es de nadie. Nosotros le poníamos mucha garra y quienes están hoy siguen haciéndolo con la misma vocación", afirmó.

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Uno de los aspectos que más valoró de la celebración por los 56 años fue la recuperación del archivo audiovisual, que permitió volver a poner en circulación imágenes de inundaciones, visitas presidenciales, obras emblemáticas y otros hechos que marcaron la historia regional.

También tuvo palabras de reconocimiento para quienes trabajaron durante años en la preservación de ese material. Entre ellos destacó la labor de Dorita Faraldo, responsable de ordenar y conservar un archivo que hoy permite reconstruir buena parte de la memoria colectiva de la comunidad.

"Los que salíamos en cámara éramos la cara visible, pero había muchísimo trabajo detrás. Gracias a ese esfuerzo hoy podemos volver a ver una parte importante de nuestra historia", destacó.

Con más de medio siglo de vida, Canal 12 sigue siendo una referencia para miles de bonaerenses. Y en cada imagen recuperada de su archivo también reaparece el recuerdo de periodistas como Graciela Palacios, una figura que dejó su huella en la historia de la televisión regional.

"Estoy orgullosa de la historia del canal, de su presente y de que pueda seguir poniendo primera todos los días. Porque la gente sigue esperando la información. Ojalá pueda continuar muchos años más", concluyó.