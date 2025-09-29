El recital de los 25 años de Damas Gratis tuvo de todo: un estadio colmado, miles de fanáticos que hicieron fila bajo la tormenta para entrar al Arena Parque Roca y la participación especial de L-Gante. Pero entre tanto despliegue, hubo un detalle que se convirtió en la perlita de la noche: los vasos de aluminio personalizados que los fans se llevaron como recuerdo.

Ads

La propuesta estuvo a cargo de Regalando Pasión, la marca de regalos personalizados con licencia oficial ®️, que instaló su stand en el predio. Allí ofrecieron la posibilidad de grabar el nombre o una frase en el vaso de Damas Gratis, convirtiéndolo en un souvenir único.´

En diálogo con LANOTICIA1.COM, Mari, representante de la marca, contó:

Ads

“Hoy, acá en Damas Gratis, el grabado lo estamos haciendo por tan solo mil pesos. Tenemos varios diseños: el de cumbia, el de Damas Gratis, y se le puede agregar nombre, fecha o frase. La gente se lleva muchos, para ellos y para regalar en la familia”.

Según explicó, el vaso negro de aluminio fue el más elegido de la noche, aunque también ofrecieron colores como rosa, blanco, azul y verde.

Una pasión que se graba para siempre

“En la mayoría de los recitales de Damas Gratis estamos presentes con nuestro stand”, agregó Mari. La propuesta se transformó en parte del ritual de la banda: los fans no solo bailan y cantan, también se llevan un recuerdo físico y duradero.

Ads

La emprendedora también reveló que la máquina de grabado láser utilizada para la personalización se comercializa a través de la empresa solutionsbbm.com y su valor ronda los 5.990 dólares.

“Es una máquina de grabado láser. Sirve para aluminio, metal, cuero y algunos plásticos. Es la que nos permite personalizar cada vaso en el momento”, detalló.

Más que un recital

Con el estadio techado, la lluvia solo se sintió en la previa, donde los fans soportaron el agua haciendo fila para ingresar. Una vez adentro, todo fue fiesta: música, baile y emoción. Y entre tantos recuerdos, los vasos de aluminio personalizados se consagraron como la perlita de los 25 años de Damas Gratis, demostrando que la pasión por Pablo Lescano también queda grabada en cada detalle y en cada trago.