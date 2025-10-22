"Se cumple un año de la inauguración de este Centro Administrativo Municipal y estamos muy orgullosos de este logro”, indicó Alak, y agregó: “Este espacio representa un salto cualitativo enorme respecto a la atención municipal porque el 80% de los trámites que el vecino antes hacía en diferentes lugares ahora se hacen todos acá, y en menor tiempo”.

Desde su inauguración en diagonal 80 y 48, el edificio centralizó más de 100 tipos de gestiones que antes se realizaban en ocho sedes y doce oficinas y registró más de 200 mil trámites, con picos de actividad en enero y febrero y un promedio estable de 16 mil mensuales, se informó oficialmente.

Según la encuesta de satisfacción realizada en los distintos sectores del CAM, el 96,3% de los vecinos de La Plata consideró razonable el tiempo de espera para ser atendido.

Además, las palabras más elegidas para describir la experiencia fueron profesionalismo (640 menciones), eficiencia (440), pulcritud (235) y limpieza de las instalaciones (135).

