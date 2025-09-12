El Intendente Julio Alak, encabezó un acto de despedida simbólica al contingente de 16 ex combatientes platenses que visitarán las Islas Malvinas entre el sábado 20 y el sábado 27 de septiembre, junto al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata).



Se trata del primer grupo que podrá visitar el Cementerio de Darwin luego de la identificación de las 123 tumbas de soldados argentinos que permanecían como NN, gracias al reclamo impulsado por el CECIM ante la Justicia y el Poder Ejecutivo Nacional en 2011.



“Este viaje es una forma de acompañar a nuestros excombatientes y honrar su historia. Desde La Plata seguimos reafirmando el compromiso de garantizar su derecho a regresar a las Islas y mantener viva la memoria colectiva”, destacó Alak.



La iniciativa se enmarca en la ordenanza 10.260, aprobada en 2007 durante la gestión de Alak, que institucionalizó los viajes humanitarios para excombatientes. Gracias a este convenio, La Plata fue la primera ciudad en garantizar desde el ámbito local el derecho de sus veteranos a regresar a Malvinas, un modelo que luego fue replicado en otras provincias.

