La Plata: Alak inauguró la nueva Plaza España
La celebración reunió a instituciones y representantes de la colectividad española con propuestas artísticas y musicales. "Estamos recuperando el espacio público para que lo disfrute toda la comunidad", expresó el Intendente.
Julio Alak, acompañado por el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, inauguró este lunes la nueva Plaza España con un acto formal y una jornada de actividades artísticas y culturales de las que participaron instituciones de la colectividad española, autoridades y vecinos.
“Plaza España encarna esa proximidad constante, cotidiana, de familias que la eligieron durante décadas como lugar de encuentro”, destacó el Jefe comunal, y agregó: “Nos recuerda que la hermandad entre España y Argentina merece reflejarse en el patrimonio histórico: por eso pusimos aquí nuestro máximo esfuerzo para devolverle todo su esplendor”.
“Quisimos que este sitio esté a la altura de un sentimiento fraterno: Poniéndola en valor para honrar y celebrar los lazos centenarios de dos culturas que se abrazan”, expresó el intendente platense desde el espacio verde de 7 y 66.
Por su parte, Joaquín María de Arístegui Laborde expresó “un inmenso honor y orgullo venir a La Plata”.
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