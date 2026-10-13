Julio Alak, acompañado por el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, inauguró este lunes la nueva Plaza España con un acto formal y una jornada de actividades artísticas y culturales de las que participaron instituciones de la colectividad española, autoridades y vecinos.

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“Plaza España encarna esa proximidad constante, cotidiana, de familias que la eligieron durante décadas como lugar de encuentro”, destacó el Jefe comunal, y agregó: “Nos recuerda que la hermandad entre España y Argentina merece reflejarse en el patrimonio histórico: por eso pusimos aquí nuestro máximo esfuerzo para devolverle todo su esplendor”.

“Quisimos que este sitio esté a la altura de un sentimiento fraterno: Poniéndola en valor para honrar y celebrar los lazos centenarios de dos culturas que se abrazan”, expresó el intendente platense desde el espacio verde de 7 y 66.

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Por su parte, Joaquín María de Arístegui Laborde expresó “un inmenso honor y orgullo venir a La Plata”.

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