"Esta iniciativa estratégica viene a consolidar un nuevo polo comercial y de servicios, vitalizando la economía local en beneficio de todas y todos los platenses", destacó Julio Alak, acompañado por el CEO del grupo IRSA, Eduardo Elsztain.

Ads

El emprendimiento –ubicado entre Camino Belgrano, avenida 19, 511 y 514– presenta una localización estratégica, emplazado en una superficie de 25.000 m2 en esta primera etapa.

El Intendente supervisó el avance de la obra, que ya alcanza el 55%, dialogó con los responsables del proyecto y destacó el impacto que tendrá en desarrollo urbano, inversión y empleo para la ciudad.

Ads

Ads