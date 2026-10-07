La Plata: Alak recorrió el megaemprendimiento que albergará más de 100 locales comerciales
El Intendente local encabezó este martes una recorrida por el predio donde avanza la construcción del nuevo centro comercial del Grupo IRSA que jerarquizará a toda la Región Capital. Se prevé que el proyecto generará más de 1500 puestos de trabajo.
"Esta iniciativa estratégica viene a consolidar un nuevo polo comercial y de servicios, vitalizando la economía local en beneficio de todas y todos los platenses", destacó Julio Alak, acompañado por el CEO del grupo IRSA, Eduardo Elsztain.
El emprendimiento –ubicado entre Camino Belgrano, avenida 19, 511 y 514– presenta una localización estratégica, emplazado en una superficie de 25.000 m2 en esta primera etapa.
El Intendente supervisó el avance de la obra, que ya alcanza el 55%, dialogó con los responsables del proyecto y destacó el impacto que tendrá en desarrollo urbano, inversión y empleo para la ciudad.
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