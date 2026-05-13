La Plata: ARBA y el Municipio profundizan controles conjuntos para detectar evasión y fortalecer los servicios públicos
Las estrategias a llevar a cabo fueron definidas este martes en el marco de un encuentro encabezado por el Intendente local, Julio Alak, y el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, del que participaron equipos técnicos de ambos organismos.
“Este trabajo conjunto con ARBA nos permite avanzar hacia una administración más eficiente y transparente, incorporando herramientas tecnológicas y fortaleciendo la capacidad del Municipio para mejorar los recursos públicos y brindar mejores servicios a los vecinos”, indicó Julio Alak tras el encuentro de trabajo.
Por su parte , Cristian Girard resaltó “la importancia de articular esfuerzos entre Provincia y municipios para mejorar la capacidad de fiscalización y hacer más eficiente la administración tributaria”. Y agregó que “ARBA cuenta con experiencia técnica, herramientas tecnológicas y sistemas de información que pueden aportar de manera concreta al fortalecimiento de la recaudación municipal y a una gestión más inteligente de los recursos públicos”.
Además, el titular de ARBA sostuvo que “cuando el Estado trabaja de manera coordinada puede optimizar controles, reducir niveles de evasión y garantizar que quienes tienen mayor capacidad contributiva cumplan con sus obligaciones fiscales”.
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