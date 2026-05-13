“Este trabajo conjunto con ARBA nos permite avanzar hacia una administración más eficiente y transparente, incorporando herramientas tecnológicas y fortaleciendo la capacidad del Municipio para mejorar los recursos públicos y brindar mejores servicios a los vecinos”, indicó Julio Alak tras el encuentro de trabajo.

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Por su parte , Cristian Girard resaltó “la importancia de articular esfuerzos entre Provincia y municipios para mejorar la capacidad de fiscalización y hacer más eficiente la administración tributaria”. Y agregó que “ARBA cuenta con experiencia técnica, herramientas tecnológicas y sistemas de información que pueden aportar de manera concreta al fortalecimiento de la recaudación municipal y a una gestión más inteligente de los recursos públicos”.

Además, el titular de ARBA sostuvo que “cuando el Estado trabaja de manera coordinada puede optimizar controles, reducir niveles de evasión y garantizar que quienes tienen mayor capacidad contributiva cumplan con sus obligaciones fiscales”.

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