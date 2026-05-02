Un grave episodio de violencia se registró en la ciudad de La Plata, donde desconocidos arrojaron una bomba molotov contra la sede del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau. El hecho ocurrió durante la noche del jueves y provocó destrozos en el frente del edificio, aunque no dejó personas heridas.

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Según informaron desde la Comisión Directiva, el ataque consistió en el lanzamiento de un objeto con combustible que impactó contra la fachada, generando la rotura de vidrios y otros daños materiales. Afortunadamente, el artefacto no llegó a encenderse.

Tras el hecho, se radicaron las denuncias correspondientes y la Justicia ya investiga lo ocurrido para identificar a los responsables.

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Desde la institución expresaron una fuerte preocupación por el contexto en el que se produjo el ataque. “No podemos desligar este episodio del crecimiento del antisemitismo a nivel internacional y nacional, así como de los climas de intolerancia que habilitan expresiones de odio”, señalaron en un comunicado.

Además, indicaron que se reforzaron las medidas de seguridad y los protocolos de prevención, y que se encuentran trabajando en conjunto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas para garantizar la protección de la comunidad.

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Desde el Centro Literario Israelita remarcaron que, pese a lo ocurrido, continuarán con sus actividades y reafirmaron su compromiso con “la igualdad, los derechos humanos y la convivencia democrática basada en el respeto por la pluralidad”.

El episodio se da en una semana marcada por otra denuncia de antisemitismo en la provincia de Buenos Aires. En Pilar, la comunidad del club Sociedad Hebraica Argentina denunció que un niño judío fue increpado durante una actividad deportiva por integrantes de un equipo juvenil rival. Según informó Clarín, los agresores habrían utilizado consignas vinculadas al nazismo, incluso referencias a Adolf Hitler, lo que generó un fuerte repudio.