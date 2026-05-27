El intendente de la capital bonaerense Julio Alak tomó juramento al exlegislador del PRO, Daniel Lipovetzky, como secretario de Relaciones Internacionales, a quien acompañará Marcos Urtubey como subsecretario de Cooperación Internacional e Inversiones y Francisco García Montes como subsecretario de Relaciones Internacionales.

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“En este acto hacemos honor al fundamento de esta ciudad, que es cuna de la Unión Nacional”, destacó Alak, y subrayó: “Esta ciudad tiene más de 800 mil habitantes y es la segunda en población de la Provincia; tiene una dimensión ciudadana muy grande y una gran importancia en cuanto a su capitalidad, en ser la sede del Estado provincial”.

En ese sentido, enfatizó: “era indispensable dar respuesta a las sugerencias de los organismos financieros internacionales que, en momentos de dificultades, nos pueden ser muy útiles”.

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Lipovetzky, quien en las última elecciones legislativas participó como postulante a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires representando al Partido Federal, aseguró: “la agenda internacional ha dejado de ser un tema exclusivo de los estados nacionales; el desarrollo de los municipios y de las regiones hace que la integración sea un tema de importancia para las ciudades”.

“Desde La Plata tenemos mucho para aportar; debemos aprovechar las oportunidades que nos da el mundo y ser amplios en cuanto a los vínculos, no enfocándonos en hacer seguidismo hacia un país determinado”, agregó, y resaltó: “Las relaciones internacionales son amplias y debemos priorizar el interés platense y bonaerense”.

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En el marco del encuentro fueron reconocidos con la distinción de Huésped de Honor el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, padre de Marcos, flamante funcionario, y el exsenador nacional Rodolfo Urtubey, quienes participaron de la iniciativa.