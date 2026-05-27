La Plata: asumió el ex PRO Daniel Lipovetzky como nuevo funcionario del gabinete de Alak
El exlegislador será secretario de Relaciones Internacionales, una dependencia creada por el actual jefe comunal, acompañado de dos subsecretarios. "Era indispensable dar respuesta a las sugerencias de los organismos financieros internacionales que, en momentos de dificultades, nos pueden ser muy útiles”, comentó.
El intendente de la capital bonaerense Julio Alak tomó juramento al exlegislador del PRO, Daniel Lipovetzky, como secretario de Relaciones Internacionales, a quien acompañará Marcos Urtubey como subsecretario de Cooperación Internacional e Inversiones y Francisco García Montes como subsecretario de Relaciones Internacionales.
“En este acto hacemos honor al fundamento de esta ciudad, que es cuna de la Unión Nacional”, destacó Alak, y subrayó: “Esta ciudad tiene más de 800 mil habitantes y es la segunda en población de la Provincia; tiene una dimensión ciudadana muy grande y una gran importancia en cuanto a su capitalidad, en ser la sede del Estado provincial”.
En ese sentido, enfatizó: “era indispensable dar respuesta a las sugerencias de los organismos financieros internacionales que, en momentos de dificultades, nos pueden ser muy útiles”.
Lipovetzky, quien en las última elecciones legislativas participó como postulante a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires representando al Partido Federal, aseguró: “la agenda internacional ha dejado de ser un tema exclusivo de los estados nacionales; el desarrollo de los municipios y de las regiones hace que la integración sea un tema de importancia para las ciudades”.
“Desde La Plata tenemos mucho para aportar; debemos aprovechar las oportunidades que nos da el mundo y ser amplios en cuanto a los vínculos, no enfocándonos en hacer seguidismo hacia un país determinado”, agregó, y resaltó: “Las relaciones internacionales son amplias y debemos priorizar el interés platense y bonaerense”.
En el marco del encuentro fueron reconocidos con la distinción de Huésped de Honor el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, padre de Marcos, flamante funcionario, y el exsenador nacional Rodolfo Urtubey, quienes participaron de la iniciativa.
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