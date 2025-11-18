El jury que evalúa la conducta de la jueza Julieta Makintach llega al final del proceso este martes, y en el Anexo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, se dará a conocer el veredicto sobre las acusaciones que pesan contra la magistrada.

La causa que motivó el enjuiciamiento se originó cuando, a fines de mayo, se difundió un tráiler de un proyecto audiovisual que registraba escenas vinculadas al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Esa difusión terminó provocando la nulidad del debate oral que investigaba responsabilidades por la muerte del Diez.

“La evidencia está clara desde el minuto uno”, aseveró la fiscal general de Necochea, Analía Duarte, en representación de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires durante su alegato donde solicitó la destitución de la magistrada.

La acusación principal señala que Makintach hizo hecho un uso indebido de recursos estatales y actuado en beneficio de un proyecto personal, en perjuicio de la independencia del procedimiento judicial.

Vale destacar que el Colegio de Abogados de San Isidro acompañó la postura acusatoria y solicitó la destitución de la jueza.

