El Concejo Deliberante de La Plata declaró de Interés Municipal el Festival de la Gastronomía Italiana. La distinción, que fue recibida por Nicolás Moretti, reconoció la relevancia cultural, social y turística del evento, así como su aporte a la difusión de las tradiciones de la colectividad y al fortalecimiento de la identidad platense.

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El festival, que ya se consolidó como una propuesta de la ciudad, convocó a una gran cantidad de vecinos y visitantes que disfrutaron de una amplia oferta de platos típicos, junto con actividades artísticas, se informó oficialmente.

Desde el Concejo Deliberante resaltaron que el acceso libre y gratuito permitió la participación de toda la comunidad, fomentando espacios de encuentro, integración y celebración. Asimismo, destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen a posicionar a La Plata como un referente regional en materia de eventos culturales y gastronómicos.

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