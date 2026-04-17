La Plata: El Concejo declaró de Interés el Festival de la Gastronomía Italiana
El HCD local destacó la 8ª edición del Festival de la Gastronomía Italiana “Piatto de Autore Italia Argentina”, que se realizó los días 11 y 12 de abril en el Parque Alberti.
El Concejo Deliberante de La Plata declaró de Interés Municipal el Festival de la Gastronomía Italiana. La distinción, que fue recibida por Nicolás Moretti, reconoció la relevancia cultural, social y turística del evento, así como su aporte a la difusión de las tradiciones de la colectividad y al fortalecimiento de la identidad platense.
El festival, que ya se consolidó como una propuesta de la ciudad, convocó a una gran cantidad de vecinos y visitantes que disfrutaron de una amplia oferta de platos típicos, junto con actividades artísticas, se informó oficialmente.
Desde el Concejo Deliberante resaltaron que el acceso libre y gratuito permitió la participación de toda la comunidad, fomentando espacios de encuentro, integración y celebración. Asimismo, destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen a posicionar a La Plata como un referente regional en materia de eventos culturales y gastronómicos.
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