Tal como lo anticipamos en LANOTICIA1.COM , el Concejo Deliberante de La Plata realizó una sesión especial en la excomisaría Quinta, que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar y que hoy funciona como sede del Espacio de la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos. Por cuarto año consecutivo, los ediles conmemoraron el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en dicho espacio.

Durante la jornada, que se llevó a cabo este jueves, se distinguió a personalidades destacadas en la lucha por los derechos humanos, reconociendo su labor en la búsqueda de verdad y justicia.

Quiénes fueron declarados Ciudadanos Destacados:

Ramón Imana, integrante de H.I.J.O.S. La Plata.

Fabián Omar Salvioli, ex presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Juan María Ramos Padilla, juez que declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y restituyó menores apropiados durante la dictadura.

Ramón Torres Molina, expresidente del Archivo Nacional de la Memoria y exdirector del Banco Nacional de Datos Genéticos

Alejandro Incháurregui, miembro fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense y perito en el caso Santiago Maldonado.

Ana María Barletta, representante de la UNLP en la Comisión Provincial por la Memoria.

El presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, destacó la importancia de la ciudad de La Plata en la lucha por los derechos humanos, señalando que fue "duramente castigada por el genocidio que perpetró la dictadura cívico-militar del ’76, pero que es también cuna de importantes conquistas en este ámbito".

Asimismo, el titular del órgano deliberativo subrayó que los reconocimientos otorgados son a figuras que "marcaron hitos fundamentales en esta construcción democrática que ya lleva más de 40 años, pero que debemos reafirmar día a día".

La sesión se desarrolló en un espacio emblemático para la memoria colectiva, con la presencia de referentes del ámbito judicial, académico y militante, reafirmando el compromiso de la ciudad en la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad con memoria, verdad y justicia.

Cintia Mansilla junto a vecinos de Tolosa en la Plazoleta.

Además, se aprobó la Ordenanza que propones designar con el nombre de “Rincón de la Memoria Víctor Basterra” a la plazoleta ubicada en 528 bis y 115, Tolosa. “Gracias a la comisión de amigos, familiares y vecinos de tolosa por mantener viva la memoria tolosana”, destacó la edil de Unión por la Patria (UxP), Cintia Mansilla.

¿Quién era Víctor Basterra?

Falleció a los 76 años en noviembre del 2020.

Víctor Basterra fue un obrero gráfico y militante del Peronismo de Base que, a los 35 años, fue secuestrado por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El 10 de agosto de 1979, su casa en Valentín Alsina, partido de Lanús, fue irrumpida por represores, quienes lo secuestraron junto a su esposa, Dora Laura Seoane, y su hija María Eva, de apenas dos meses.

En la ESMA, Basterra fue sometido a torturas brutales a las que sobrevivió de milagro tras sufrir dos paros cardíacos mientras le aplicaban la picana eléctrica. Su destino, sin embargo, tomó un giro inesperado cuando los marinos descubrieron su experiencia en gráfica y fotografía. A principios de 1980, lo obligaron a trabajar en el sector de documentación del centro clandestino, donde debía fotografiar tanto a los secuestrados como a los integrantes de los grupos de tareas, quienes necesitaban documentos falsos para su cobertura o la firma de escrituras de propiedades robadas a sus víctimas.

Bajo constante vigilancia, Basterra ideó una estrategia de resistencia silenciosa. Comprendió que las cajas donde se guardaba el material fotosensible nunca eran revisadas, por lo que comenzó a esconder allí copias de las fotografías. Su intención era sacarlas de la ESMA si se presentaba la oportunidad. Con el tiempo, los represores le concedieron salidas transitorias para visitar a su familia, ya que su esposa e hija habían sido liberadas. Aprovechó esos momentos para extraer el material de manera paulatina, logrando rescatar un testimonio invaluable sobre el aparato represivo de la dictadura.

Basterra, en las salas de tortura de la ESMA. FOTO: Infobae.

“Yo les sacaba las fotos, me pedían cuatro y hacía cinco, y alguna vez me animé a sacarlas de la ESMA. Las primeras me las llevé en mis genitales y eso por suerte no me revisaron, y después como todo se fue flexibilizando al final la sacaba en las medias. Eran fotos que nos habían tomado a nosotros para los legajos internos", relató alguna vez Basterra.

"En un descuido de ellos, metí la mano en una bolsa de negativos y los pude recuperar. Yo tuve la desgracia y la suerte para la memoria de llevarme de la ESMA las últimas fotos de compañeros después de una tortura. Para mí las imágenes son una búsqueda de la verdad, que políticamente se traduce en la exigencia de que digan dónde están y qué hicieron con los compañeros y quiénes son los responsables y ejecutores de las desapariciones”, aseveró en aquella oportunidad.

Finalmente, Basterra recuperó su libertad. Su valentía y compromiso fueron clave para documentar y visibilizar los crímenes cometidos en la ESMA. Sus imágenes y testimonios se convirtieron en pruebas fundamentales en los juicios por delitos de lesa humanidad. Falleció en noviembre de 2020, a los 76 años, dejando un legado de resistencia y memoria.