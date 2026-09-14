El bloque de concejales del PRO en La Plata pidió iniciar un procedimiento de destitución con causa contra la edil de Fuerza Patria Gisella Di Dio, luego del fuerte enfrentamiento que protagonizó con el concejal Nicolás Morzone durante la última sesión del Concejo Deliberante.

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La presentación fue realizada por Morzone ante el presidente del cuerpo, Marcelo Galland, y sostiene que Di Dio lo habría amenazado con agredirlo físicamente durante un cuarto intermedio. El PRO también cuestionó el comportamiento de la concejala dentro del recinto y consideró que pudo haber incurrido en faltas previstas en el Reglamento Interno.

Según informó el diario local El Día, el pedido fue fundamentado en la Ley Orgánica de las Municipalidades y en distintas disposiciones del reglamento del Concejo Deliberante platense.

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El fuerte cruce entre los concejales

El enfrentamiento se produjo durante la sesión del jueves, cuando el Concejo debatía dos proyectos contrapuestos vinculados con los anuncios del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas. Ninguna de las iniciativas alcanzó los dos tercios necesarios para ser aprobada.

La discusión subió de tono cuando Morzone cuestionó al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y afirmó que se había convertido en “una unidad básica de La Cámpora y del peronismo”.

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Desde su banca, Di Dio respondió con fuertes críticas y lo calificó de “irrespetuoso, maleducado y sinvergüenza”. También le gritó: “Sos un maleducado, entraste por la SIDE”.

Morzone contestó haciendo referencia a Arturo Seguí, localidad de la que es oriunda la concejala, y sostuvo que el recinto “no es un rancherío de Arturo Seguí”.

El intercambio continuó durante el cuarto intermedio. Al salir del recinto, Di Dio volvió a increpar al concejal y, entre otras expresiones, le dijo: “Sos un maleducado, sos un sinvergüenza, sos un cobarde, mirá cómo te vas cagón”. También rechazó la referencia a su localidad: “La gente de Arturo Seguí no es ningún rancherío”.

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El pedido de destitución

Tras el episodio, Morzone afirmó que durante el cuarto intermedio Di Dio también le habría dicho que lo “iba a cagar a trompadas” y que “si pisaba Arturo Seguí era boleta”.

Sin embargo, esas frases no aparecen transcriptas textualmente en la presentación formal realizada ante la Presidencia del Concejo. El documento sí sostiene que la concejala lo habría “amenazado con agredir físicamente”.

El bloque PRO también cuestionó que Di Dio haya interrumpido a Morzone mientras hacía uso de la palabra sin autorización de la Presidencia y consideró que su conducta podría encuadrarse en disposiciones del Reglamento Interno referidas al orden dentro del recinto.

Por estos motivos, Morzone solicitó que se dé curso al procedimiento previsto y que el Concejo Deliberante analice la destitución con causa de la concejala, invocando el artículo 254 inciso 3° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

En paralelo, el presidente del bloque PRO anticipó que realizará una denuncia penal por las presuntas amenazas.

El episodio, que comenzó como una fuerte disputa política durante una sesión del Concejo Deliberante de La Plata, suma ahora una instancia institucional y judicial: el pedido formal de destitución deberá ser analizado por el cuerpo deliberativo.