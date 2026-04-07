"Buscamos que se cierre (la Plaza Islas Malvinas) con rejas de 22.00 a 7.00. Para proteger el espacio público de los fisuras y asegurar el orden público", dijo Nicolás Morzone, titular del bloque PRO en el Concejo platense y autor de la propuesta, en declaraciones al medio local 0221.

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La iniciativa prevé multas de entre 4.000 y 6.000 módulos o trabajo comunitario para quienes infrinjan la restricción y sanciones de entre 6.000 a 8.000 módulos cuando se trate de un grupo de personas.

Para el PRO local el cierre perimetral con horarios no es una medida aislada, sino que forma parte de políticas implementadas en otras ciudades del país y del mundo para mejorar la seguridad y preservar espacios públicos.

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