La Plata: Estaba desaparecido y lo encontraron muerto en el hueco del ascensor de su edificio
Un hombre de 60 años fue hallado sin vida en el hueco de un ascensor de un inmueble ubicado en calle 48 entre 8 y 9, en pleno centro de La Plata, luego de que su familia denunciara su desaparición. El olor por el estado de descomposición del cuerpo fue lo que alertó a los vecinos.
Tras un llamado al 911, efectivos se hicieron presentes en el lugar y revisaron el hueco del ascensor, donde descubrieron el cuerpo del hombre, quien residía en el lugar, luego de varios días de búsqueda.
La familia del fallecido había radicado la denuncia luego de perder contacto con él.
Según el parte oficial, los primeros indicios apuntan a que el hombre se habría arrojado al vacío desde el décimo piso, el único nivel desde donde el ascensor puede abrirse manualmente.
El fuerte olor del cadáver en descomposición alertó a los vecinos, quienes se comunicaron con la policía.
