Tras un llamado al 911, efectivos se hicieron presentes en el lugar y revisaron el hueco del ascensor, donde descubrieron el cuerpo del hombre, quien residía en el lugar, luego de varios días de búsqueda.

Ads

La familia del fallecido había radicado la denuncia luego de perder contacto con él.

Según el parte oficial, los primeros indicios apuntan a que el hombre se habría arrojado al vacío desde el décimo piso, el único nivel desde donde el ascensor puede abrirse manualmente.

Ads

El fuerte olor del cadáver en descomposición alertó a los vecinos, quienes se comunicaron con la policía.

Ads