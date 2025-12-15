Familiares y allegados de personas fallecidas por el consumo de fentanilo adulterado volverán a movilizarse en La Plata el próximo martes 16 de diciembre.

El objetivo es mantener visible el reclamo de justicia y exigir respuestas concretas al Estado. La convocatoria surge ante la falta de avances claros en las causas judiciales y la necesidad de que el tema no quede relegado del debate público.

Bajo la consigna "Verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado", se manifestarán en reclamo de mayor compromiso institucional y explicaciones claras sobre cómo se permitió la distribución de un medicamento contaminado que provocó decenas de muertes.

Según el comunicado difundido, más de 173 muertes están siendo asociadas al uso de fentanilo adulterado con bacterias peligrosas, y la causa judicial sigue abierta con 14 imputados procesados, entre ellos directivos y responsables técnicos vinculados a los laboratorios involucrados en la producción y control del medicamento.

La movilización se realizará en el centro de la ciudad y contará con la participación de organizaciones sociales, referentes de derechos humanos y vecinos que acompañan el pedido de esclarecimiento.

Desde el inicio del caso, las víctimas vienen reclamando que se investigue toda la cadena de responsabilidades vinculadas a la distribución de la sustancia adulterada.

La marcha no solo busca justicia por quienes ya no están, sino también generar conciencia social sobre el impacto del consumo de opioides y la necesidad de respuestas urgentes en materia de salud pública. En ese sentido, los organizadores remarcan que el fentanilo no es un problema aislado, sino parte de una crisis más amplia que atraviesa a distintos sectores de la sociedad.