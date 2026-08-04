Efectivos de Policía de La Plata confirmaron el hallazgo en una vivienda de la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata, de una mujer de 59 años con parte de su cuerpo enterrado dentro de un pozo dispuesto en el jardín de su casa.

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El operativo policial tuvo lugar este domingo luego de la llamada al 911 de una mujer que fue la que halló el cuerpo de su amiga en un domicilio ubicado en las calles 25 y 413. Por el momento, las autoridades están investigando las causales de la muerte, y si se trató de un accidente doméstico.

El hallazgo se produjo el último domingo (2 de agosto) por la tarde, cuando una amiga de la mujer de 59 años acudió a su domicilio por pedido del hijo de la dueña de casa, según precisó El Día. El hombre indicó que no podía contactarse con ella desde hacía varias horas y estaba preocupado porque su madre vivía sola.

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Una vez dentro de la vivienda, la amiga encontró parte de su cuerpo dentro de un pozo ubicado en el patio. Acompañada de un vecino, se comunicó con el 911 para que pudieran retirar los restos de la mujer, identificada como Sandra Cañete, quien se hallaba boca abajo y vestida.

En el operativo de rescate del cuerpo, que duró más de cuatro horas, oficiales de Policía y peritos detectaron que al lado del pozo había una pala, un pico y un balde. También hallaron un alargue conectado a la casa y una bomba centrífuga. Por otro lado, confirmaron que la casa no contaba con suministro eléctrico, por lo que una de las hipótesis habla de una posible muerte por electrocución.

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La causa está a cargo de la Unidad Fiscal N°3 de La Plata y está caratulada como “averiguación de causales de muerte”. En este sentido, las autoridades, por el momento, no descartan ningún tipo de hipótesis. Para ello, se solicitó una autopsia del cuerpo, clave para determinar la causa de fallecimiento.

Las autoridades policiales indicaron que, al llegar al domicilio, no encontraron señales de un posible robo ni hallaron signos de violencia o desorden.