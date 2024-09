El exconcejal platense Julio Irurueta vivió una noche de terror este viernes, cuando fue atacado por tres delincuentes armados que intentaron robarle su auto en la puerta de su casa, ubicada a una cuadra y media de la Comisaría Segunda de La Plata. El hecho ocurrió alrededor de las 21.30, mientras el exedil acomodaba su silla de ruedas en la que se traslada dentro del vehículo.

“Les pedí que me dieran la silla de ruedas para poder bajarme y que se lleven el auto, pero no entraron en razones”, contó según informó el medio local Hechos y Derechos. El tenso momento solo terminó cuando un vecino pegó un grito y otros activaron la alarma vecinal, lo que hizo que los atacantes huyeran rápidamente del lugar sin lograr concretar el robo.

Gran parte del incidente quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona. En el material se puede ver a los tres ladrones acercándose al auto y encañonando a Irurueta. “Dale, dale” se le escucha decir a los delincuentes para que descendiera del auto, mientras el ex edil intenta explicar que no puede moverse rápidamente debido a su discapacidad.

Minutos después del frustrado robo, el exconcejal publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje cargado de indignación, tanto por la violencia del hecho como por la demora de la Policía Bonaerense. “Vivo a la vuelta de la comisaría. Cuatro llamados al 911. La policía nunca vino. Fui a hacer la denuncia y no me la tomaron ‘porque no había personal’”, escribió con furia.