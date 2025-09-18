La Plata: Junto a Tapia y Kicillof, Alak acompañó la presentación del plan de obras en el Estadio Único
El Intendente local participó este miércoles de la presentación del plan de obras para la puesta en valor del Estadio Único Diego Armando Maradona, encabezada por el Gobernador y el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
"Felicito al Gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) y al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (Claudio Chiqui Tapia) por el histórico acuerdo en el cual la AFA gerenciará el Estadio Único ciudad de La Plata que se convierte, a partir de hoy, en 'la casa de la Selección Argentina'”, sostuvo Julio Alak.
Además, señaló: "Esto tendrá un impacto turístico relevante para dinamizar la actividad económica en la ciudad, y permitirá la realización de partidos decisivos del ámbito local y finales internacionales, y espectáculos culturales jerarquizando, aún más, la capital de los bonaerenses".
El plan maestro de obras abarca al campo de juego, las tribunas, las butacas, los accesos y los espacios verdes. Además, se harán intervenciones en materia de iluminación LED, infraestructura y conectividad, mientras que la cubierta será reparada con la participación de Astilleros Río Santiago, se informó oficialmente.
Orientadas a adecuar el estadio a los requisitos y estándares de calidad de FIFA y CONMEBOL, las tareas forman parte del convenio firmado entre la AFA y la Provincia para que el predio albergue partidos de la Selección Argentina y otros eventos futbolísticos de alcance internacional.
El acuerdo establece que la AFA asumirá la administración del estadio y de todo su predio —con excepción del Centro de Educación Física (CEF), que continuará bajo órbita provincial— e incluye el mantenimiento diario.
