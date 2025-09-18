"Felicito al Gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) y al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (Claudio Chiqui Tapia) por el histórico acuerdo en el cual la AFA gerenciará el Estadio Único ciudad de La Plata que se convierte, a partir de hoy, en 'la casa de la Selección Argentina'”, sostuvo Julio Alak.

Además, señaló: "Esto tendrá un impacto turístico relevante para dinamizar la actividad económica en la ciudad, y permitirá la realización de partidos decisivos del ámbito local y finales internacionales, y espectáculos culturales jerarquizando, aún más, la capital de los bonaerenses".

El plan maestro de obras abarca al campo de juego, las tribunas, las butacas, los accesos y los espacios verdes. Además, se harán intervenciones en materia de iluminación LED, infraestructura y conectividad, mientras que la cubierta será reparada con la participación de Astilleros Río Santiago, se informó oficialmente.

Orientadas a adecuar el estadio a los requisitos y estándares de calidad de FIFA y CONMEBOL, las tareas forman parte del convenio firmado entre la AFA y la Provincia para que el predio albergue partidos de la Selección Argentina y otros eventos futbolísticos de alcance internacional.

El acuerdo establece que la AFA asumirá la administración del estadio y de todo su predio —con excepción del Centro de Educación Física (CEF), que continuará bajo órbita provincial— e incluye el mantenimiento diario.

